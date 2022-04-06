Клопп поделился мнением о Луисе Диасе

Фото: твиттер Диаса\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об игре колумбийского вингера Луиса Диаса после победы над "Бенфикой" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1).

Диас в этом матче оформил гол+пас.

"Это настоящий топ-игрок. Он топовый футболист мирового уровня. Для меня большая радость работать с Луисом каждый день, и я более чем счастлив, что мы решили подписать его в январе", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что в январское трансферное окно "красные" выкупили Луиса Диаса из "Порту" за 40 миллионов евро. Еще 20 миллионов португальский клуб может получить в виде бонусов.

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