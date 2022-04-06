Клопп поделился мнением о Луисе Диасе

Теги юрген клоппливерпульлуис диас

Клопп поделился мнением о Луисе Диасе

Фото: твиттер Диаса\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об игре колумбийского вингера Луиса Диаса после победы над "Бенфикой" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1).

Диас в этом матче оформил гол+пас.

"Это настоящий топ-игрок. Он топовый футболист мирового уровня. Для меня большая радость работать с Луисом каждый день, и я более чем счастлив, что мы решили подписать его в январе", – сказал немецкий специалист.

Напомним, что в январское трансферное окно "красные" выкупили Луиса Диаса из "Порту" за 40 миллионов евро. Еще 20 миллионов португальский клуб может получить в виде бонусов.

Также не пропустите: Савич поделился мнением о поражении от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Фила Фодена

"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Фила Фодена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов