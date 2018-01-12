Клопп поделился мнением о поиске замены для Коутиньо

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Клопп поделился мнением о поиске замены для Коутиньо

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп еще раз вспомнил об уходе Филиппе Коутиньо в "Барселону".

"У нас не было выбора. Мы всеми силами старались убедить его остаться, держаться вместе. Но он мечтал о трансфере в "Барселону", и я не соврал, когда говорил, что он может уйти только в один клуб.

Я знал, что ситуация повторится во время следующего трансферного окна, знал, что будет очень трудно. Он не был готов продолжать играть за "Ливерпуль", хотя в первой части сезона после того, что случилось летом, проделал фантастическую работу.

Если мы и решимся на покупки, это должно быть правильное решение. Не так уж нужно его заменять, у нас по-прежнему есть 11 игроков" - приводит слова Клоппа Sky Sports.

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