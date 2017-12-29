Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о реалиях футбольного трансферного рынка.

Напомним, что на этой неделе "красные" купили защитника Вирджила ван Дейка, заплатив за него 85 миллионов евро, что стало новым рекордом для игроков обороны.

"За последние годы в футболе произошли большие изменения. Это не хорошо, но таков рынок, таков мир. Мы должны приспособиться и адаптироваться. Вот так обстоит дело. Наступает такой момент, когда вам называют цену, а вы можете принять её или не согласиться платить столько. Как всегда и бывает применительно к рынку, всё дело в потребностях и возможностях. Наш клуб не может на это повлиять" - приводит слова немецкого специалиста ESPN.

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