Клопп поделился мнением о шансах Джеррарда возглавить "Ливерпуль"
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о шансах наставника "Астон Виллы" Стивена Джеррарда в будущем возглавить "красных".
"Да, думаю, будет. Единственная проблема в том, когда для этого наступит подходящий момент? Мы видели похожую историю с Фрэнком Лэмпардом и "Челси".
У Стиви сейчас все хорошо. Он очень молод как тренер. Когда для него наступит подходящий момент, чтобы приступить к этой работе? И дело не в том, что он не может это делать, а в том, как долго он хочет этим заниматься.
Но я думаю, что это обязательно произойдет. И это будет хорошо для всех.
Я не знаю, что нужно сделать, чтобы стать главным тренером "Ливерпуля". Люди говорят, что нужно побеждать, но я не уверен в этом. Думаю, что есть вещи поважнее, чем просто победы.
Все, что Стиви делал до сих пор, выглядит хорошо и идет абсолютно в правильном направлении", – сказал немецкий специалист.
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Мбаппе - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18