Клопп поделился мнением о шансах Джеррарда возглавить "Ливерпуль"

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Клопп поделился мнением о шансах Джеррарда возглавить "Ливерпуль"Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о шансах наставника "Астон Виллы" Стивена Джеррарда в будущем возглавить "красных".

"Да, думаю, будет. Единственная проблема в том, когда для этого наступит подходящий момент? Мы видели похожую историю с Фрэнком Лэмпардом и "Челси".

У Стиви сейчас все хорошо. Он очень молод как тренер. Когда для него наступит подходящий момент, чтобы приступить к этой работе? И дело не в том, что он не может это делать, а в том, как долго он хочет этим заниматься.

Но я думаю, что это обязательно произойдет. И это будет хорошо для всех.

Я не знаю, что нужно сделать, чтобы стать главным тренером "Ливерпуля". Люди говорят, что нужно побеждать, но я не уверен в этом. Думаю, что есть вещи поважнее, чем просто победы.

Все, что Стиви делал до сих пор, выглядит хорошо и идет абсолютно в правильном направлении", – сказал немецкий специалист.

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