Клопп поделился мнением о тестах на коронавирус
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о возможном переносе матча с "Челси" и тестах на коронавирус.
"Пока нет, но мы не знаем. У нас никогда не было настоящей вспышки, когда заражались бы 10-15-20 игроков. В нашем случае скорее каждый день добавляется еще один, сейчас это происходит все чаще и чаще.
Это воспринимается как лотерея – стоишь там и ждешь результата. Почти каждый день выявлялся один новый случай, сегодня вот еще, и мы должны ждать.
Ребята еще пока даже не здесь, так что нам следует подождать. На данный момент переносить матч, наверное, не нужно. Но мы не знаем, как ситуация будет выглядеть через несколько часов", – сказал немецкий специалист.
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