Клопп поделился мыслями о предстоящей встрече с "Реалом" в Лиге Чемпионов

Фото: Твиттер @LFC

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о предстоящей встрече с "Реалом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Моя мотивация на высочайшем уровне, потому что мы хотим пройти в следующий раунд. Это противостояние не имеет ничего общего с финалом 2018 года. Если бы кто-то спросил меня через месяц после Киева, пригласил ли бы я Серхио Рамоса после ситуации с Салахом на свой юбилей – нет. Но это было очень давно.

Мы тут не для мести. Но мы будем счастливы, если удастся победить в этой битве. Команда в хорошей форме и мы надеемся сохранить этот импульс.

Слышал снаружи, все говорят, что "Реал" – фаворит. Здорово! У нас нет проблем с ролью андердога.

Мы не хотим показать миру, мы хотим показать своим болельщикам, что мы все еще боремся. Давайте как следует постараемся", – заявил Клопп.