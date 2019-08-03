Клопп поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне АПЛ

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Клопп поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне АПЛ

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о борьбе за чемпионский титул в розыгрыше АПЛ сезона 2019/20.

"Манчестер Сити" - очевидный фаворит Премьер-лиги, поскольку они выиграли турнир дважды подряд. "Ливерпуль", в свою очередь, должен ещё раз доказать, что результат прошлого сезона не был случайностью. "Сити" практически полностью сохранил свой состав, поэтому их шансы на победу снова высоки. Впрочем, статус фаворита не влияет на сезон", - приводит слова Клоппа The Telegraph.

Напомним, что в прошлом сезоне "Сити" выиграл АПЛ, набрав 98 очков. "Ливерпуль", занявший второе место, отстал от чемпиона всего на 1 балл.

Остальные клубы безнадёжно отстали от лидирующего дуэта. К примеру, у "Челси", финишировавшего третьим, в активе было всего 72 пункта.

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