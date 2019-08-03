Клопп поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне АПЛ
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о борьбе за чемпионский титул в розыгрыше АПЛ сезона 2019/20.
"Манчестер Сити" - очевидный фаворит Премьер-лиги, поскольку они выиграли турнир дважды подряд. "Ливерпуль", в свою очередь, должен ещё раз доказать, что результат прошлого сезона не был случайностью. "Сити" практически полностью сохранил свой состав, поэтому их шансы на победу снова высоки. Впрочем, статус фаворита не влияет на сезон", - приводит слова Клоппа The Telegraph.
Напомним, что в прошлом сезоне "Сити" выиграл АПЛ, набрав 98 очков. "Ливерпуль", занявший второе место, отстал от чемпиона всего на 1 балл.
Остальные клубы безнадёжно отстали от лидирующего дуэта. К примеру, у "Челси", финишировавшего третьим, в активе было всего 72 пункта.
Не пропустите: Гвардиола отреагировал на слова Клоппа о больших затратах "Манчестер Сити" на трансферы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ - обладатель Суперкубка Франции
-
Карпин прокомментировал ничью с "Ростовом"
-
"Арсенал" заинтересован в аренде Коутиньо
-
"Ростов" спас ничью в матче с "Уралом"
-
Орлов рассказал, почему Заболотный не перешёл в "Сочи"
-
Зобнин обратился к болельщикам "Спартака"
-
1
"Барселона" готова отдать Коутиньо в аренду
-
"Наполи" продаст Милика
-
"Зенит" внёс Малкома в заявку на сезон
-
Годин выбыл из строя на неопределённый срок
-
Клопп поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне АПЛ
-
Неймар не захотел идти на мировую с ПСЖ
-
"Ювентус" ответил "Арсеналу" на предложение об аренде Ругани
-
Стали известны новые подробности трансфера Малкома из "Барселоны" в "Зенит"
-
СМИ: Дибала обиделся на "Ювентус"
-
"Ньюкасл" купил французского таланта
-
Первые минуты Малкома в "Зените" (видео)
-
Гус Тил вылетел в Россию
-
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию
-
"Барселона" приблизилась к трансферу Фирпо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16