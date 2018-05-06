Клопп поделился ожиданиями от летнего трансферного окна

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поговорил о предстоящем трансферном окне.

"Наби Кейта достаточно талантлив, чтобы значительно повлиять на команду сразу же, как прибудет. Он не выступит на Чемпионате Мира, так что проведет с нами полную предсезонную подготовку, это пойдет ему на пользу.

Возможно, мы еще подпишем пару футболистов летом, надо углубить состав. Приобрести игроков, которые на 200% лучше тех, что уже есть, задача тяжелая, но у нас возникли проблемы, когда ушел Коутиньо, затем получили повреждения Лаллана и Джан. Никогда нельзя исключать возможность травм.

Парни справились блестяще, и все же мы постараемся усилить состав" - приводит слова Клоппа FourFourTwo.

Напомним, что "Ливерпуль" приобрел Кейта у "РБ Лейпцига" еще прошлым летом, однако он присоединится к клубу только по окончанию сезона.

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