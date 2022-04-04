Клопп поделился ожиданиями от матча против "Бенфики" в ЛЧ

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча против лиссабонской "Бенфики" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Я думаю не о том, что мы должны играть лучше, а о том, что мы должны играть максимально хорошо. Таков план на оставшиеся матчи.

"Бенфика", возможно, идет в чемпионате не на том месте, на котором ей хотелось бы, но остается сложным соперником.

Это опытная команда с умелыми футболистами. Интересное испытание. Но так и должно быть. Я очень доволен и жду матча с нетерпением", – сказал немецкий специалист.

Игра между "Бенфикой" и "Ливерпулем" состоится пятого апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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