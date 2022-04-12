Клопп поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой"

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Клопп поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой"

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча против "Бенфики" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Следующая игра с "Сити" никак не повлияет на завтрашний состав, а по поводу прошедшей игры нужно еще оценить. У нас напряженный график. У "Ливерпуля" нет травмированных, как я знаю, но мы должны выбрать тех, кто будет достаточно свеж.

Мы оцениваем матч с "Бенфикой" как суперважный. В прошлом году мы так старались выйти в Лигу чемпионов, а сейчас имеем возможность пройти в полуфинал, и это невероятно. Мы хорошо сыграли с "Бенфикой", мне понравился тот матч.

Наша цель – быть командой, с которой никто не хочет играть. Очень агрессивной в футбольном смысле, хорошо обороняющейся и знающей разные способы игры", – сказал немецкий специалист.

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