Клопп поделился ожиданиями от матча с "Бенфикой"
Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча против "Бенфики" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.
"Следующая игра с "Сити" никак не повлияет на завтрашний состав, а по поводу прошедшей игры нужно еще оценить. У нас напряженный график. У "Ливерпуля" нет травмированных, как я знаю, но мы должны выбрать тех, кто будет достаточно свеж.
Мы оцениваем матч с "Бенфикой" как суперважный. В прошлом году мы так старались выйти в Лигу чемпионов, а сейчас имеем возможность пройти в полуфинал, и это невероятно. Мы хорошо сыграли с "Бенфикой", мне понравился тот матч.
Наша цель – быть командой, с которой никто не хочет играть. Очень агрессивной в футбольном смысле, хорошо обороняющейся и знающей разные способы игры", – сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18