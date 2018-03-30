Клопп поделился ожиданиями от матча с "Кристал Пэлас"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящую игру против "Кристал Пэлас".

"Нам важно набрать три очка, поскольку мы боремся за Лигу Чемпионов. Все в команде сосредоточены на предстоящем матче и будут биться до последнего" - приводит слова Клоппа Sportsmole.

Поединок между "Кристал Пэлас" и "Ливерпулем" состоится 31 марта в 14:30 по московскому времени.

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