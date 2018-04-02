Клопп поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящую игру с "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Главной целью, вероятно, будет не столько результат, сколько стремление принять больше правильных решений, чем соперник. Против "Манчестер Сити" нельзя просто защищаться и надеяться, что они не забьют. Они слишком хороши. Наша игра в атаке, наш высокий прессинг доставляют соперникам проблемы. Если у нас будет получаться, "Сити" столкнется с трудностями.

Думаю, за этими матчами будет наблюдать много тренеров по всему миру. Чтобы найти решение, как эффективно играть в защите и при этом быть опасными в атаке против топ-команд вроде "Барселоны" и "Манчестер Сити". Будет интересно. Нет гарантий, что это сработает. В итоге все решают парни на поле.

Команды Пепа всегда были лучше моих. Взять "Манчестер Сити". В АПЛ у них гораздо больше очков, чем у нас. Но разница никогда не была столь незначительной, как сейчас. Когда мы возглавляли "Боруссию" и "Баварию" соответственно, она была огромной.

А когда он тренировал "Барселону", я был в "Майнце", и это вообще совершенно разные ситуации. Они владели мячом столько, сколько я не владел за всю карьеру! Они всегда оставались командой мирового класса, а нам постоянно надо было в чем-то прибавлять. Чем больше владеешь мячом, тем меньше нужно беспокоиться о том, что делать, когда мяч у соперника" - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

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