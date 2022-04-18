Клопп поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча против "Манчестер Юнайтед" в рамках 34-го тура АПЛ.

"Это большой, огромный матч. Эти два клуба – из числа крупнейших в мире. Мы всегда должны уметь справляться с этим. Некоторым игрокам пришлось научиться этому.

В этот раз матч будет невероятно важен для обеих команд.

"Манчестер Юнайтед" хочет в Лигу чемпионов. Это будут напряженные 90 минут. Обе команды будут биться.

Я не общался с Рангником с тех пор, как он приехал в Англию, но видно, что он изменил, какие вещи улучшил", – сказал немецкий специалист.

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