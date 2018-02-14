Клопп поделился ожиданиями от матча с "Порту"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".

"Я очень уважаю "Порту". Эта команда представляет собой сплав опыта и молодости, футбола и бойцовских качеств. Мне такое по душе. Это хорошо организованный и грамотный коллектив. Но, будем откровенны, они не играют по 20 матчей за сезон против команд вроде нашей. Мы тоже не так уж плохи и понимаем это. Мы хотим продемонстрировать это и использовать свои козыри. Посмотрим, как всё сложится в среду и три недели спустя. Знаю, что борьба будет напряжённой и равной, но у меня нет никаких проблем с этим" - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Порту" - "Ливерпуль" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru