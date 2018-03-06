Клопп поделился ожиданиями от матча с "Порту"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Порту".

"Мы победили в первом матче довольно впечатляюще, это правда. Мы были очень эффективны в тот вечер. Но мы слишком уважаем "Порту" и Лигу Чемпионов, чтобы выставлять резервный состав. Мы хотим выиграть, вот и всё" - приводит слова Клоппа This is Anfield.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Порту" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "красных" со счётом 5:0.

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