Клопп поделился ожиданиями от матча с "Ромой"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящую игру против "Ромы".

"Мы видели, как "Рома" обыграла "Барселону". В составе у римлян собраны великолепные футболисты. Уверен, противостояние с "Ромой" будет очень интересным" - приводит слова Клоппа Calcionews24.

Поединок между "Ливерпулем" и "Ромой" состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

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