Клопп поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался в преддверии матча девятого тура АПЛ против "Тоттенхэма".

"Контрпрессинг даёт нам лучшую позицию на поле. Я на 100 процентов уверен, что мы будем им заниматься и в этом матче, это наш ключ в игре с "Тоттенхэмом". У нас не так много поединков, в которых обе команды готовы играть в атаку. Будет восхитительно. Кейн - один из лучших форвардов не только Европы, но и мира. Но нельзя говорить только об одном игроке, у них вся команда хорошая" - сказал Клопп.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" состоится в воскресенье в 18:00 по московскому времени.

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