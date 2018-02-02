Клопп поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящую игру против "Тоттенхэма".
"Мы хорошо помним игру на "Уэмбли". "Тоттенхэм" здорово отыграл весь матч, поэтому и одержал заслуженную победу. Если мы хотим выиграть, то должны показать свою лучшую игру" - приводят слова Клоппа английские СМИ.
Поединок между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" состоится 4 февраля в 19:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|25
|42
|7
|Бернли
|25
|35
|8
|Лестер Сити
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|31
|10
|Борнмут
|25
|28
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|12
|Уотфорд
|24
|26
|13
|Кристал Пэлас
|25
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|24
|16
|Хаддерсфилд Таун
|25
|24
|17
|Саутгемптон
|25
|23
|18
|Суонси Сити
|25
|23
|19
|Сток Сити
|24
|23
|20
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20