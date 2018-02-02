Клопп поделился ожиданиями от матча с "Тоттенхэмом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящую игру против "Тоттенхэма".

"Мы хорошо помним игру на "Уэмбли". "Тоттенхэм" здорово отыграл весь матч, поэтому и одержал заслуженную победу. Если мы хотим выиграть, то должны показать свою лучшую игру" - приводят слова Клоппа английские СМИ.

Поединок между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" состоится 4 февраля в 19:30 по московскому времени.

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