Клопп поделился ожиданиями от мерсисайдского дерби

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Клопп поделился ожиданиями от мерсисайдского дерби

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч с "Эвертоном".

"Сегодня на "Энфилде" мы встретимся с "Эвертоном". Голы и результат матча со "Спартаком" - единственная информация, которую мы можем использовать. Но одно лишь это не сможет нам помочь выиграть противостояние. Всё начинается с нуля, надо идти вперед. Победа в этой игре многое значит для нас и для всех в клубе.

Это не просто еще одна игра чемпионата, а дерби. Мы играем со своими соседями и клубом, который разделяет этот прекрасный город вместе с нами. Я достаточно рано понял, что лучший способ готовиться к дерби с большими соперниками - осознавать их важность, а не игнорировать ее" - приводит слова Клоппа сайт клуба.

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