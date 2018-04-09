Клопп поделился ожиданиями от ответного матча с "Манчестер Сити"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
"В мире нет идеальных команд. Бывают разные моменты, ситуации, дни, а иногда даже минуты. "Манчестер Сити" выступал стабильнее всех, поэтому они уже чемпионы Англии. Но я знал, что они могут пропускать голы. А если ты пропускаешь голы, то можешь проиграть.
Матчи в еврокубках - особенные для "Ливерпуля". Но у нас не больше опыта в Лиге Чемпионов, чем у игроков "Манчестер Сити". Нам снова нужно показать свой лучший футбол. Мы должны играть стабильно в этом матче, действовать смело, много двигаться и создавать сопернику как можно больше проблем" - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" состоится во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась крупной победой "красных" со счётом 3:0.
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