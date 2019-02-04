Клопп поделился ожиданиями от плей-офф Лиги Чемпионов
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящее противостояние с "Баварией" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Нас ожидают очень трудные поединки. Хотя многие высказываются в таком ключе, что мы уже пробились в следующий раунд. Многие считают, что нам лучше сконцентрироваться на АПЛ, однако мы постараемся и в Лиге Чемпионов" - приводит слова Клоппа Goal.com.
Первый поединок между "Ливерпулем" и "Баварией" состоится 19 февраля в 23:00 (мск).
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