Клопп поделился ожиданиями от плей-офф Лиги Чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящее противостояние с "Баварией" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Нас ожидают очень трудные поединки. Хотя многие высказываются в таком ключе, что мы уже пробились в следующий раунд. Многие считают, что нам лучше сконцентрироваться на АПЛ, однако мы постараемся и в Лиге Чемпионов" - приводит слова Клоппа Goal.com.

Первый поединок между "Ливерпулем" и "Баварией" состоится 19 февраля в 23:00 (мск).

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