Клопп поделился ожиданиями от предстоящего сезона

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Клопп поделился ожиданиями от предстоящего сезона

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о предстоящем сезоне.

"Мы неплохо провели предсезонную подготовку, но то, что мы одержали несколько ярких побед в межсезонье, ничего не значит. В АПЛ мы должны побеждать каждую неделю. Выиграли один матч, затем другой и не нужно радоваться будто мы сделали что-то выдающееся. Мы с большой надеждой смотрим на предстоящий сезон, но, очевидно, что борьба за титул будет тяжелой" - приводит слова Клоппа Sportsmole.

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