Клопп поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в ЛЧ
Фото сайт "Ливерпуля"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о результатах жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Напомним, что соперником "красных" будет мадридский "Реал". В случае победы над "сливочными" мерсисайдцы сыграют с "Порту" или "Челси".
"Это будет захватывающее противостояние. Cложный жребий, но это не проблема. Я с нетерпением жду матчей. Мы играли с "Реалом" всего два года назад в финале ЛЧ. Та ночь получилась тяжёлой для нас. Поэтому круто снова встретиться с ними. Я знаю, что сейчас другой этап и всё такое, плюс мы не знаем, где будем играть, но всё в порядке. Если матч пройдёт в Будапеште, ничего страшного, но будем надеяться, что домашнюю игру разрешат провести на "Энфилде", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.
"Ливерпуль" сначала сыграет с "Реалом" на выезде (6 апреля), а затем дома (14 апреля).
Не пропустите: В "Реале" отреагировали на результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Я офигел": Мухин отреагировал на дебютный вызов в сборную России
-
Тренер сборной Нидерландов объяснил отсутствие Промеса в заявке на матчи квалификации ЧМ-2022
-
Гончаренко может летом возглавить "Краснодар"
-
Клопп поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в ЛЧ
-
Черышев вернулся в строй, пропустив почти два месяца
-
Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Серии А
-
Появилось расписание матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Головину запретили играть со сборной Словении из-за коронавирусных ограничений
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Сёмин дал прогноз на выступление "Тамбова" в этом сезоне
-
Уткин назвал защитника "Урала" Калинина "гопником"
-
Кокорин усугубил травму и выбыл до середины апреля
-
Лунев и Мухин получили вызов в сборную России
-
CAS утвердил решение засчитать Украине техническое поражение в матче со Швейцарией
-
Арустамян назвал трёх кандидатов на замену Гончаренко в ЦСКА
-
"А можно так до пенсии?": Карпин опубликовал фото с пляжа в Дубае
-
В "Реале" отреагировали на результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
1
Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Ла Лиги
-
Стала известна турнирная сетка Лиги Европы
-
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Гранадой", "Аякс" - с "Ромой" и другие пары 1/4 финала Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4