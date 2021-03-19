Клопп поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в ЛЧ

Фото сайт "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о результатах жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что соперником "красных" будет мадридский "Реал". В случае победы над "сливочными" мерсисайдцы сыграют с "Порту" или "Челси".

"Это будет захватывающее противостояние. Cложный жребий, но это не проблема. Я с нетерпением жду матчей. Мы играли с "Реалом" всего два года назад в финале ЛЧ. Та ночь получилась тяжёлой для нас. Поэтому круто снова встретиться с ними. Я знаю, что сейчас другой этап и всё такое, плюс мы не знаем, где будем играть, но всё в порядке. Если матч пройдёт в Будапеште, ничего страшного, но будем надеяться, что домашнюю игру разрешат провести на "Энфилде", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

"Ливерпуль" сначала сыграет с "Реалом" на выезде (6 апреля), а затем дома (14 апреля).

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