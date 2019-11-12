Клопп поделился ожиданиями от участия "Ливерпуля" в Клубном Чемпионате Мира

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Клопп поделился ожиданиями от участия "Ливерпуля" в Клубном Чемпионате Мира

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих ожиданиях от грядущего Клубного Чемпионата Мира.

Напомним, что турнир пройдёт в Катаре в период с 11 по 21 декабря.

"Пока не ощущаю никакого давления. Для меня это отличная возможность, ведь такой шанс выпадает не часто. Интересный и вместе с тем непростой момент: мы будем играть против команд с других континентов, а это случается не часто. Так что, конечно, будет тяжело.

Будем готовиться к турниру как обычно, а там уже посмотрим, хорошо мы подготовились или плохо. Я редко смотрю бразильский, аргентинский, мексиканский или арабский футбол, поэтому знаю о них немного. Будет реально напряжённый график. Ведь год на этом не закончится, у нас ещё будут матчи", - цитирует Клоппа официальный сайт ФИФА.

Для "Ливерпуля" участие в КЧМ-2019 начнётся с полуфинальной стадии, а их соперник определится позднее.

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