Клопп поделился ожиданиями от участия "Ливерпуля" в Клубном Чемпионате Мира
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих ожиданиях от грядущего Клубного Чемпионата Мира.
Напомним, что турнир пройдёт в Катаре в период с 11 по 21 декабря.
"Пока не ощущаю никакого давления. Для меня это отличная возможность, ведь такой шанс выпадает не часто. Интересный и вместе с тем непростой момент: мы будем играть против команд с других континентов, а это случается не часто. Так что, конечно, будет тяжело.
Будем готовиться к турниру как обычно, а там уже посмотрим, хорошо мы подготовились или плохо. Я редко смотрю бразильский, аргентинский, мексиканский или арабский футбол, поэтому знаю о них немного. Будет реально напряжённый график. Ведь год на этом не закончится, у нас ещё будут матчи", - цитирует Клоппа официальный сайт ФИФА.
Для "Ливерпуля" участие в КЧМ-2019 начнётся с полуфинальной стадии, а их соперник определится позднее.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
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|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7