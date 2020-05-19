Клопп поделился ожиданиями от возвращения "Ливерпуля" к групповым тренировкам

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о возвращении команды к групповым тренировкам.

"Я очень рад! Не мог дождаться этого момента. Мы сможем вернуться на базу и провести занятия маленькими группами и так далее.

У тренеров много работу, так как занятия будут в маленьких группах, это значит, что тренировок будет много, но у нас было много времени отдохнуть, так что все будет в порядке. Не могу дождаться", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

Напомним, тренировки клубов АПЛ возобновились 19 мая. Когда будет возобновлен сезон - пока неизвестно.

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