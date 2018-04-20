Клопп поделился планами на будущее

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих планах на будущее.

"Возможно, что я закончу свою карьеру намного раньше, чем обычно это делают другие тренеры.

Я не хочу умирать на тренерской скамье. После "Ливерпуля" я обязательно сделаю однолетний перерыв. Это чёткое соглашение с моей семьёй.

У меня было замечательное время в Майнце и Дортмунде. Скорее всего, я вернусь туда, но не обязательно в качестве тренера", - сказал он.

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