Клопп поделился планами на летнее трансферное окно

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп поделился планами на летнее трансферное окно

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

Напомним, что этим летом "красные" подписали только 17-летнего Сепп ван ден Берга.

Окслейд-Чемберлен и Риан Брюстер наши новички. Они не выступали в прошлом сезоне. Все наши молодые футболисты - новички. Я полагаю, что мы не будем слишком активны этим летом", - приводит слова Клоппа The Sun.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" финишировал в АПЛ на второй позиции и победил в Лиге Чемпионов.

Читайте также: Клопп не исключил, что в будущем может возглавить сборную Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Питер Крауч завершил карьеру

Питер Крауч завершил карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов