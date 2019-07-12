Клопп поделился планами на летнее трансферное окно

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

Напомним, что этим летом "красные" подписали только 17-летнего Сепп ван ден Берга.

Окслейд-Чемберлен и Риан Брюстер наши новички. Они не выступали в прошлом сезоне. Все наши молодые футболисты - новички. Я полагаю, что мы не будем слишком активны этим летом", - приводит слова Клоппа The Sun.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" финишировал в АПЛ на второй позиции и победил в Лиге Чемпионов.

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