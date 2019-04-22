Клопп подколол "Манчестер Юнайтед" в преддверии манкунианского дерби

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп потроллил "Манчестер Юнайтед" в преддверии перенесённого матча 31-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Мы не можем повлиять на исход дерби. И, похоже, что "МЮ" тоже не может. С каким счётом они проиграли "Эвертону"? 0:3 или 0:4?" - цитирует Клоппа Goal.com.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится в среду, 24 апреля, в 22:00 по московскому времени на стадионе "Олд Траффорд".

"Горожане" в случае победы вернутся на чистое первое место в турнирной таблице АПЛ, а поражение или ничья оставят их на второй строчке позади "Ливерпуля".

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