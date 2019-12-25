Клопп подвел итоги 2019 года для "Ливерпуля"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о результатах уходящего 2019 года для своей команды.

"Сейчас пришло время подвести итоги этого невероятного года. Как вы уже знаете, я не любитель смотреть назад. Но я не могу забыть то, что мы пережили в этом году. Это можно выразить одним словом - вау.

Я горжусь многими вещами. Я всегда буду помнить ту ночь в Мадриде и следующий день в Ливерпуле, когда мы привезли в город кубок Лиги Чемпионов.

Как-то я сказал, что город взорвется, когда мы привезем трофей, но пожалуй, я даже немного недооценил ситуацию. Даже сейчас я не могу вспомнить об этом без ощущения мурашек на коже", – приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

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