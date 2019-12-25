Клопп подвел итоги 2019 года для "Ливерпуля"

Теги юрген клоппливерпуль

Клопп подвел итоги 2019 года для "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о результатах уходящего 2019 года для своей команды.

"Сейчас пришло время подвести итоги этого невероятного года. Как вы уже знаете, я не любитель смотреть назад. Но я не могу забыть то, что мы пережили в этом году. Это можно выразить одним словом - вау.

Я горжусь многими вещами. Я всегда буду помнить ту ночь в Мадриде и следующий день в Ливерпуле, когда мы привезли в город кубок Лиги Чемпионов. 

Как-то я сказал, что город взорвется, когда мы привезем трофей, но пожалуй, я даже немного недооценил ситуацию. Даже сейчас я не могу вспомнить об этом без ощущения мурашек на коже", – приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

Не пропустите: Клопп выступил с рождественским поздравлением. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca

Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 17 49
2 Лестер Сити Лестер Сити 18 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 17 29
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 18 28
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 17 26
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 18 25
9 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 18 25
10 Бернли Бернли 18 24
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 18 23
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 18 23
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 18 20
14 Борнмут Борнмут 18 19
15 Эвертон Эвертон 18 19
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 17 19
17 Саутгемптон Саутгемптон 18 18
18 Астон Вилла Астон Вилла 18 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 18 12
20 Уотфорд Уотфорд 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов