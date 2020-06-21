Клопп подвел итоги матча 30-го тура АПЛ "Ливерпуля" с "Эвертоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал матч 30-го тура АПЛ "Эвертоном" (0:0).

"Это была настоящая битва. Обе команды понимали, что играют в дерби. Игра была интенсивной, с физической борьбой, все футболисты были вовлечены.

Большую часть времени мы доминировали, но лучшие моменты создавал соперник.

"Эвертон" отлично защищался, а мы действовали недостаточно умно, чтобы использовать свободные зоны. Это естественно после рестарта.

Футбол сейчас немного не такой, как обычно, но сойдет", - сказал Клопп.

"Ливерпуль" оторвался в таблице АПЛ от ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 23 очка.

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