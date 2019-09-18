Клопп подвел итоги матча Лиги чемпионов с "Наполи"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Наполи" (0:2). Об этом сообщает BT Sport.



"Поражение болезненное, учитывая то, что у нас были возможности забивать. Это была первая игра, мы нападали, однако не смогли завершить атаки. Это главная проблема.



"Ливерпуль" показал хорошую игру, но забить не получилось. Было много неправильных решения, поэтому мы должны смириться с результатом", - сказал Клопп.

Таким образом "Зальзбург" и "Наполи" набрали по 3 балла, у "Ливерпуля" и "Генка" - 0 очков в группе E.

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет с "Зальзбургом". Матч состоится 2 октября и начнется в 22:00 (мск). "Наполи" в этот же день встретится с "Генком".

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