Клопп подвёл итоги матча с "Вулверхэмптоном"

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Клопп подвёл итоги матча с "Вулверхэмптоном"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарии после матча 28-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

"Красные" на выезде одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Диогу Жоты в конце первого тайма.

"Хочу отметить важность итогового результата. Мы выгрызли три очка, и я этим очень доволен. У нас были моменты, в которых мы должны были сыграть лучше. А с точки зрения игры в обороне матч был хорошим. Сегодня было много отличных вещей, но три очка важнее всего. Мы хотели уйти на международную паузу с позитивным настроением, и мы сделали это", - приводит слова Клоппа BBC.

Набрав три очка, "Ливерпуль" поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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