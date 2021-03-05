Клопп подвёл итоги проигранного матча "Ливерпуль" - "Челси"

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Клопп подвёл итоги проигранного матча "Ливерпуль" - "Челси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарии после поражения от "Челси" в матче 29-го тура АПЛ.

"Решающим стало индивидуальное мастерство Маунта в моменте с голом. В остальном игра была равной и напряжённой. Обеим командам пришлось потратить много сил. К сожалению, нельзя сказать, что мы испытываем трудности только на своём поле. Дело не в "Энфилде", проблема общая. Нам нужно лучше действовать в решающих ситуациях, проявлять свои навыки. Нам это не всегда удаётся. Поражение от "Челси" - это серьёзный удар, но не конец", - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что "Ливерпуль" проиграл в пяти домашних матчах АПЛ подряд, что привело к двум антирекордам.

"Красные" набрали 43 очка в 27 турах и занимают седьмое место в турнирной таблице лиги.

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