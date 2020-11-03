Клопп похвалил Диогу Жоту

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Клопп похвалил Диогу Жоту

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал высокую оценку игре нападающего Диогу Жоты.

"Красные" купили португальца в середине сентября за почти 45 миллионов евро.

С тех пор 23-летний футболист провёл за новую команду 9 матчей и забил 4 гола.

"Он хорош и играет именно так, как должны играть новички в нашей команде. У него идеальный возраст. Жота уже обладает немалым опытом выступления в АПЛ, поэтому не нуждается в адаптации. Я понимал, что физически он будет готов. Что касается техники, то мы видели, что он очень хорош. Ему нужно было лишь найти себя в новом окружении. А наши ребята всегда помогают игрокам адаптироваться быстрее. Он отличный парень, прекрасное пополнение для нас", - цитирует Клоппа BT Sport.

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