Клопп: "Полчаса проходит, прежде чем VAR определит, находятся ли ногти на ногах в офсайде"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в юмористической форме указал на недостатки системы VAR.

"Конечно, мы хотим, чтобы арбитрами принимались верные решения. Единственная проблема в том, что полчаса проходит, прежде чем определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что в отличие от других европейских топ-лиг АПЛ отказалась от внедрения системы VAR в сезоне 2018/19. Видеоповторы появились в английском чемпионате только в нынешней кампании.

"Ливерпуль" уверенно лидирует в Премьер-лиге, набрав 55 очков в 19 турах.

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