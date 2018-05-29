Клопп получит рекордную для "Ливерпуля" сумму на новые трансферы

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп получит рекордную для "Ливерпуля" сумму на новые трансферыЭтим летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получит рекордную для своего клуба сумму на новые трансферы.

Так, по сведениям The Sun, в ближайшее межсезонье "красные" смогут потратить на усиление своего состава 220 миллионов евро. Приоритетными подписаниями для клуба будут полузащитник "Лиона" Набиль Фекир, трансфер которого оценивается в 70 миллионов евро, и новый голкипер.

Напомним, "Ливерпуль" уже приобрел Фабиньо у "Монако" за 45 миллионов евро. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

ЧМ-2018. Представление сборной Колумбии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов