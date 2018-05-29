Клопп получит рекордную для "Ливерпуля" сумму на новые трансферы

Этим летом главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получит рекордную для своего клуба сумму на новые трансферы.

Так, по сведениям The Sun, в ближайшее межсезонье "красные" смогут потратить на усиление своего состава 220 миллионов евро. Приоритетными подписаниями для клуба будут полузащитник "Лиона" Набиль Фекир, трансфер которого оценивается в 70 миллионов евро, и новый голкипер.

Напомним, "Ливерпуль" уже приобрел Фабиньо у "Монако" за 45 миллионов евро. | soccernews.ru