Клопп помог "Боруссии" заработать существенную сумму на трансфере Дембеле в "Барселону"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп оказал помощь своему бывшему клубу дортмундской "Боруссии" при продаже ее вингера Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, во время переговоров "сине-гранатовых" со "шмелями" о будущем переходе француза наставник "красных" связался с руководством "черно-желтых", чтобы сообщить, что испанский гранд готов выложить за полузащитника его команды Филиппе Коутиньо свыше 100 миллионов евро. Эта информация позволила "Боруссии" поднять цену на Дембеле до 105-ти миллионов евро, которые в итоге и выплатила "Барса" за игрока.

Напомним, Клопп может покинуть "Ливерпуль". | soccernews.ru