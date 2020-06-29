Клопп попросил фанатов "Ливерпуля" не устраивать массовых празднований чемпионского титула

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Клопп попросил фанатов "Ливерпуля" не устраивать массовых празднований чемпионского титула

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп попросил болельщиков клуба не устраивать массовых празднований чемпионского титула.

"Ваша страсть - моя страсть. Но сейчас важно - не устраивать массовые мероприятия. Мы в долгу перед уязвимыми членами общества, работниками здравоохранения, которые так много сделали и перед полицией, которая помогает нам и клубу.

Пожалуйста, празднуйте, но празднуйте безопасным образом и в домашней обстановке, чтобы не рисковать распространять эту ужасную болезнь", - цитирует Клоппа Mirror.

Напомним, накануне "Ливерпуль" выиграл первый за 30 лет титул чемпиона Англии.

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