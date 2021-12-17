Клопп порассуждал о возможной паузе в АПЛ из-за коронавируса

Фото твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о целесообразности потенциальной приостановки английской Премьер-лиги в связи со вспышками коронавируса в клубах.

"Думаю, такое решение было бы ошибкой. Делать паузу в чемпионате неправильно. Я не вижу в этом большой выгоды, потому что мы вернёмся, и всё будет как прежде.

Если вирус исчезнет, тогда я первым выступлю за приостановку, пойду домой и буду ждать, пока он не исчезнет. Но это, вероятно, не так. Так где же реальная польза от этого?" - цитирует Клоппа Sky Sports.

СМИ писали о предложении приостановить АПЛ до 15 января и перенести четыре тура на более поздний срок.

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