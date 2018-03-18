Клопп: "Последним такую производительность, как Месси, на свою команду оказывал Марадона"

Теги юрген клоппмохамед салахлионель мессидиего марадона

Клопп: "Последним такую производительность, как Месси, на свою команду оказывал Марадона"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о сравнении вингера своей команды Мохамеда Салаха с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Я не думаю, что Салах или кто-то вообще хочет, чтобы его сравнивали с Лионелем Месси. Месси - это игрок, который выступает на невероятном уровне на протяжении 20-ти лет. Последним игроком, оказывавшим такое влияние на производительность своей команды, которого я знаю, был Диего Марадона", - цитирует наставника "красных" goal.com.

Напомним, Клопп прокомментировал игру Салаха в матче с "Уотфордом". | soccernews.ru

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