Клопп: "Последним такую производительность, как Месси, на свою команду оказывал Марадона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о сравнении вингера своей команды Мохамеда Салаха с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Я не думаю, что Салах или кто-то вообще хочет, чтобы его сравнивали с Лионелем Месси. Месси - это игрок, который выступает на невероятном уровне на протяжении 20-ти лет. Последним игроком, оказывавшим такое влияние на производительность своей команды, которого я знаю, был Диего Марадона", - цитирует наставника "красных" goal.com.

Напомним, Клопп прокомментировал игру Салаха в матче с "Уотфордом". | soccernews.ru