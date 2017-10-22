Клопп: "Посмотрим, уйдет ли Коутиньо зимой"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о возможном уходе из клуба полузащитника его команды Филиппе Коутиньо уже в зимнее трансферное окно.

"Уйдет ли Коутиньо зимой? Я понятия не имею. Посмотрим. Мы не говорим о таких вещах. Можете ли вы представить, каково это было бы, если бы я сказал: "Да, у нас есть соглашение"? Прямо сейчас правда состоит в том, что об этом никто не думает. Мы не говорим об этом, почему мы должны это делать? ", - цитирует наставника "красных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Клопп высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ. | soccernews.ru