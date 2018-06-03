Клопп поставил "Реалу" два условия

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Клопп поставил "Реалу" два условия

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп согласился возглавить "Реал".

Однако как сообщает испанская пресса, немецкий специалист поставил мадридскому клубу два условия. Первое - это покупка Мохамеда Салаха, а второе - трансфер Давида Де Хеа.

Ранее сообщалось, что "Реал" отказался от кандидатуры Маурисио Почеттино.

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