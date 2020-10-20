Клопп пострадал от VAR, крушение лидеров в Испании, Ибрагимович тащит "Милан": главные итоги футбольных выходных

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Клопп пострадал от VAR, крушение лидеров в Испании, Ибрагимович тащит "Милан": главные итоги футбольных выходных

Ночной кошмар Юргена Клоппа – ван Дейк out, VAR в деле. Поединок лидера АПЛ против действующего чемпиона не принес удовлетворения. Все из судей! Пикфорд на старте матча покалечил ван Дейка, но вместо наказания (сомнительный офсайд ВВД полностью реабилитировал скачок голкипера в ноги) получил роль главного героя. "Эвертон" держался достойно: Хамес снова ассистировал, а Калверт-Льюин первым в топ-лигах настрелял 10 голов в сезоне. Однако, на снятие 10-летнего проклятие "ириски" не наиграли. "Ливерпуль" был сильнее и забил победный гол, который отменили из-за идиотизма VAR. Ни Клопп, ни мы, ни даже фаны "Эвертона" не поняли, почему у Мане офсайд. Это могла бы быть пиррова победа "красных" с травмами ван Дейка и Алькантары, но даже победу украли.

Гвардиола и Артета разыграли шахматную партию без зрелища. Учитель оказался немного более умелым – "Манчестер Сити" переиграл "Арсенал". Невероятно скучный матч для простого болельщика. Затяжные атаки без обострения, постоянные изменения позиций футболистов с целью получить минимальное преимущество над соперником и ноль огня. Люди сели перед экранами посмотреть яркий футбол, а увидели шахматный поединок, где оппоненты четко знают, какой следующий ход, и грамотно на него реагируют. Артета проиграл, но критиковать его в начале сезона не стоит. Кажется, он выжимает максимум!

Камбек года в Англии – Моуринью в полном ауте. "Тоттенхэм" забивает больше всех в АПЛ, но не может нормально защищаться. Мы точно о команде Жозе говорим? Высокая результативность продиктована классной форме Кейна, который сейчас играет глубже, и дикой реализацией Сона. 80% голов "шпор", в том числе 3 мяча "Вест Хэму" за 15 стартовых минут, забил этот дуэт. Последние 15 минут поединка также были огненными, но уже для "молотобойцев". Они чудом забили 3 в ответ, восстановив справедливость – "Тоттенхэм" не доминировал. Прямо перед магическим камбэком на поле появились Бейл. Совпадение?

Лидеры Ла Лиги проиграли перед Лигой Чемпионов. "Реал" и "Барселона" дружно сыграли в розовой форме в поддержку борьбы с раком груди, а свою борьбу на поле проиграли – заслуженные фиаско 0:1 от "Кадиса" и "Хетафе" соответственно. Кадровые потери не могут быть оправданием. Фавориты выглядели убого и создали меньше скромных соперников. Зидан ошибся с выбором состава, пропустил в дебюте поединка (счастье, что только раз) и заменил в перерыве 4-х футболистов, но стало не намного лучше. "Барса" в свою очередь пострадала от грубости "Хетафе", веры Кумана в Гризманна (совсем не идет игра у француза) и необязательного пенальти, однако все равно не наиграла на победу. Через неделю Эль Классико, которое рискует крупно разочаровать!

Ибрагимович сбросил корону, но остался королем "Милана". COVID-19 не устоял в битве с 39-летним Златаном, а сразу после выхода из лазарета швед одолел еще и "Интер", став самым возрастным голеодором в истории Дерби делла Мадоннина. Быстрый дубль Ибры все решил – обескровленный коронавируса соперник (5 больных) не нашел достойного ответа. "Интер" постепенно передает статус главного фаворита на скудетто "красно-черным" соседям, которые с марта в течение 20 матчей не знают горечи поражений. "Милан" возглавляет турнирную таблицу Серии "А" с идеальными показателями и выигрывает выездное дерби впервые за 10 лет. Неужели вера в Стефано Пиоли принесет успех?

Полярные последствия для "Наполи" и "Юве" после кабинетного решения. Неаполитанцам присудили техническое поражение за скандальную неявку в Турин, но непосредственно на поле в них никто не может отобрать очки. Сломалась даже распрекрасная "Аталанта" – Гаттузо разобрал ее прессинг на молекулы. Грамотный выход из обороны, прекрасные Осимхен и Лосано. Как следствие – 4 гола и полная доминация до перерыва. В свою очередь "Ювентус" перед лигочемпионовским выездом в Киев потерял Роналду из-за коронавируса и сыграл экспериментальным составом против "Кротоне", но это не объясняет слабый ничейный футбол с аутсайдером. В матчах "Наполи" и "Юве" была еще одна общая черта – в обоих забили нигерийцы (Осимен и Сими), а после голов призвали прекратить в Нигерии полицейское насилие.

Левандовски и Нагельсманн на вершинах Бундеслиги. "РБ Лейпциг" в центральном матче немецкого уикенда обыграл "Аугсбург" и остался единоличным лидером. Главным героем "быков" становится Анхелиньо, который не пригодился Гвардиоле. "Бавария" разгромила "Арминию" усилиями Мюллера (2+1) и Левандовски (2+1). Субботний дубль вывел Роберта в лидеры бомбардирского зачете. Дортмунд едва обыграл "Хоффенхайм" благодаря голу Ройса, который отличился в чемпионате впервые с февраля. Главенствующая тройка Бундеслиги – "Лейпциг", "Бавария", "Боруссия" Д – уже сформировалась. Гладбах, который в прошлом сезоне стал четвертым, совсем не впечатляет: одна победа за 4 тура и невыразительная игра в атаке.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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