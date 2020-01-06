Клопп повторил клубный рекорд "Ливерпуля"

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Клопп повторил клубный рекорд "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сумел повторить достижение легендарного Боба Пэйсли.

Немецкий специалист не проиграл ни одного из десяти мерсисайдских дерби после своего назначения на пост главного тренера "красных".

Ранее подобная серия удавалась только Пэйсли, который возглавлял команду с 1974 по 1983 год.

Напомним, что Клопп тренирует "Ливерпуль" с октября 2015 года и уже выиграл со "скаузерами" три трофея.

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