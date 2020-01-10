Клопп повторил рекорд Гвардиолы

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп сумел повторить достижение своего коллеги из "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Немецкого специалиста в четвёртый раз в текущем сезоне признали лучшим тренером месяца в АПЛ. Ранее подобное удавалось только испанскому рулевому "горожан".

Клопп имеет отличные шансы установить новый рекорд - для этого у него ещё есть пять месяцев.

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