Клопп: "Поздравляю "Манчестер Сити" и горжусь "Ливерпулем"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о победе "Манчестер Сити" в чемпионате.
"Поздравляю "Манчестер Сити" и горжусь "Ливерпулем". Мы провели потрясающий сезон. Нам нужно было набрать 97 очков и мы сделали это. Теперь наша цель - финал Лиги Чемпионов", - приводит слова Клоппа ВВС.
Напомним, что "Ливерпуль" стал первой командой в истории АПЛ, которая не стала чемпионом имея в активе всего одно поражение.
Читайте также: "Манчестер Сити" - чемпион Англии сезона 2018/19. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дзюба ждет предложения из Англии
-
Азар - лучший плеймейкер АПЛ в текущем сезоне
-
2
"Реал" установил клубный антирекорд в 21 веке
-
"Барселона" - "Хетафе" - 2:0, "Реал Сосьедад" - "Реал" - 3:1, "Атлетико" - "Севилья" - 1:1 (видеообзоры матчей Примеры)
-
"Десна" разобралась с "Олимпиком" и другие результаты 28-го тура УПЛ
-
"Барселона" на "Камп Ноу" обыграла "Хетафе", "Реал" проиграл "Реал Сосьедаду"
-
Клопп: "Поздравляю "Манчестер Сити" и горжусь "Ливерпулем"
-
Результаты 37-го тура испанской Примеры
-
"Айнтрахт" проиграл "Майнцу"
-
"Наполи" добыл выездную победу над СПАЛ
-
ЦСКА уступил "Зениту" в 28-м туре РПЛ
-
Гвардиола поблагодарил "Ливерпуль" за борьбу в чемпионате
-
"Аякс" уже отпраздновал чемпионство, несмотря на то, что у ПСВ есть математические шансы догнать их
-
"Лилль" одержал победу над "Бордо"
-
"Фрозиноне" - "Удинезе" - 1:3, "Сампдория" - "Эмполи" - 1:2 (видеообзоры матчей Серии А)
-
Три футболиста разделили звание лучшего бомбардира АПЛ
-
"Ливерпуль" стал первым клубом в истории АПЛ, не ставшим чемпионом с одним поражением за сезон
-
Гвардиола завоевал 26-й трофей в тренерской карьере
-
"Манчестер Сити" - первая команда с 2009 года, защитившая чемпионство АПЛ
-
"Челси" и "Тоттенхэм" финишировали в топ-4 и другие результаты 38-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16