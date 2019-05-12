Клопп: "Поздравляю "Манчестер Сити" и горжусь "Ливерпулем"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о победе "Манчестер Сити" в чемпионате.

"Поздравляю "Манчестер Сити" и горжусь "Ливерпулем". Мы провели потрясающий сезон. Нам нужно было набрать 97 очков и мы сделали это. Теперь наша цель - финал Лиги Чемпионов", - приводит слова Клоппа ВВС.

Напомним, что "Ливерпуль" стал первой командой в истории АПЛ, которая не стала чемпионом имея в активе всего одно поражение.

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