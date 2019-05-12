Клопп: "Поздравляю "Манчестер Сити" и горжусь "Ливерпулем"

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Клопп: "Поздравляю "Манчестер Сити" и горжусь "Ливерпулем"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о победе "Манчестер Сити" в чемпионате.

"Поздравляю "Манчестер Сити" и горжусь "Ливерпулем". Мы провели потрясающий сезон. Нам нужно было набрать 97 очков и мы сделали это. Теперь наша цель - финал Лиги Чемпионов", - приводит слова Клоппа ВВС.

Напомним, что "Ливерпуль" стал первой командой в истории АПЛ, которая не стала чемпионом имея в активе всего одно поражение.

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Команда М О
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2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
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