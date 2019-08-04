Клопп: "Поздравляю "Манчестер Сити" с победой"

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Клопп: "Поздравляю "Манчестер Сити" с победой"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался об игре за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" (1:1, по пенальти - 4:5).

"Игра выдалась потрясающей, особенно во второй половине матча. Я не совсем расстроен. Сама игра была гораздо важнее, чем победа. Мы понимаем, что все еще можем показывать хороший футбол.

В первом тайме мы уступали сопернику, однако тоже имели моменты. После перерыва нам удалось изменить ход игры, однако удача была не на нашей стороне. Поздравляю "Манчестер Сити" с победой", - цитирует Клоппа ВВС.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Надо было купить классного центрального полузащитника с хорошими атакующими навыками.

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