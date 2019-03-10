Клопп пожаловался на расписание в Премьер-лиге

Теги ливерпульбавария мюнхенюрген клопп

Клопп пожаловался на расписание в Премьер-лиге

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команде легче готовиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией", если бы встреча 30-го тура АПЛ проходила раньше. Об этом сообщает Goal.

"Не думаю, что кто то в чемпионате думает об этом. Конечно, если бы матч проходил в субботу, а не в воскресенье, разница была бы ощутима. Мы смогли бы лучше подготовится", - сказал тренер.

Матч "Бавария" - Ливерпуль" пройдет в Мюнхене 13 марта. Первая игра закончилась со счётом 0:0.

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