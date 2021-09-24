Клопп позитивно высказался о "Брентфорде"
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп положительно отозвался о проекте "Брентфорда", против которого "красные" сыграют в шестом туре АПЛ.
"Прекрасно. Я посмотрел пресс-конференцию тренера Томаса Франка – и это одна из самых увлекательных вещей, что я видел за последние несколько лет. Это было здорово.
Они играют в невероятный футбол. Их организация в клубе невероятна, поэтому Томас и весь "Брентфорд" делают потрясающую работу.
Они показывают, что даже с небольшим количеством денег можно создать что-то действительно особенное.
Эта команда хорошо подготовлена. Все знают, что делать на поле, готовы пробежать лишний метр.
Видел, как они праздновали победу после матча с "Арсеналом". Было здорово видеть то, как много для них это значило", – сказал немецкий специалист.
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|Команда
|М
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|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18