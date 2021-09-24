Клопп позитивно высказался о "Брентфорде"

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Клопп позитивно высказался о "Брентфорде"Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп положительно отозвался о проекте "Брентфорда", против которого "красные" сыграют в шестом туре АПЛ.

"Прекрасно. Я посмотрел пресс-конференцию тренера Томаса Франка – и это одна из самых увлекательных вещей, что я видел за последние несколько лет. Это было здорово.

Они играют в невероятный футбол. Их организация в клубе невероятна, поэтому Томас и весь "Брентфорд" делают потрясающую работу.

Они показывают, что даже с небольшим количеством денег можно создать что-то действительно особенное.

Эта команда хорошо подготовлена. Все знают, что делать на поле, готовы пробежать лишний метр.

Видел, как они праздновали победу после матча с "Арсеналом". Было здорово видеть то, как много для них это значило", – сказал немецкий специалист.

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