Клопп: "Предсезонка - самая важная часть сезона"

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Клопп: "Предсезонка - самая важная часть сезона"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о важности предсезонной подготовки.

"Не считая официальных встреч, предсезонка - самая важная часть сезона, поскольку во время неё мы формируем фундамент на весь год. Уверен на 100%, если мы заложим хорошую основу, у нас будет успешный сезон. Первый и последний день предсезонки должны полностью отличаться - мы хотим увидеть действительно большой прогресс футболистов" - приводит слова Клоппа сайт "Ливерпуля".

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